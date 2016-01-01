Миньоле: «Я позади Алисона. Это нелегко, но он очень хороший вратарь»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился мнением о роли второго вратаря команды.

«Конечно, это нелегко. Я много раз об этом говорил – это не то, что хочется делать, но команда играет хорошо, и ты просто пытаешься помочь ей так, как можешь.

Я позади Алисона. Он очень хороший вратарь. Возможно, один из пяти лучших вратарей в мире, если не лучший. Это можно понять и принять.

Мы стараемся усердно работать и хорошо ладим. Я могу учиться у него, он может учиться у меня, и мы просто стараемся работать на максимуме», – сказал Миньоле.