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    Сульшер – о матче с «Тоттенхэмом», положении в таблице и своих первых играх в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 22 тура АПЛ против «Тоттенхэма», а также высказался о положении в таблице и о стартовых матчах после назначения в клуб.

    О матче с «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» на «Уэмбли» – это настоящая проверка. Мы с нетерпением ждем этого матча, потому что мы получим понимание того, как мы играем с топовыми командами.

    О положении в таблице

    Нам не нравятся разговоры о четвертом, пятом или шестом месте. За год команда должна двигаться и подниматься в таблице.

    О стартовых матчах в «МЮ»

    В первой игре едете в Кардифф – это всегда непросто. Затем все ждут, что дома вы обыграете «Борнмут» и «Хаддерсфилд». Это всегда непростые матчи. Раньше мы уже теряли очки в играх с этими клубами, в АПЛ нет простых матчей. «Ньюкасл» на выезде – думаю, мы показали профессиональную игру.

    • «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
    • 18 декабря клуб покинул Жозе Моуринью, Сульшер стал исполнять обязанности главного тренера.
    • Под руководством Сульшера «МЮ» провел пять матчей и победил во всех играх.

    Источник: Sky Sports

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