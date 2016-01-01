Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 22 тура АПЛ против «Тоттенхэма», а также высказался о положении в таблице и о стартовых матчах после назначения в клуб.
О матче с «Тоттенхэмом»
«Тоттенхэм» на «Уэмбли» – это настоящая проверка. Мы с нетерпением ждем этого матча, потому что мы получим понимание того, как мы играем с топовыми командами.
О положении в таблице
Нам не нравятся разговоры о четвертом, пятом или шестом месте. За год команда должна двигаться и подниматься в таблице.
О стартовых матчах в «МЮ»
В первой игре едете в Кардифф – это всегда непросто. Затем все ждут, что дома вы обыграете «Борнмут» и «Хаддерсфилд». Это всегда непростые матчи. Раньше мы уже теряли очки в играх с этими клубами, в АПЛ нет простых матчей. «Ньюкасл» на выезде – думаю, мы показали профессиональную игру.
- «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
- 18 декабря клуб покинул Жозе Моуринью, Сульшер стал исполнять обязанности главного тренера.
- Под руководством Сульшера «МЮ» провел пять матчей и победил во всех играх.