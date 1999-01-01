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    Ван Гаал: «Ливерпуль» играет невероятно. Поставил бы на их победу в АПЛ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал ответил на вопрос о претендентах на победу в АПЛ.

    «Если бы я должен был поставить на победу в лиге, то поставил бы на «Ливерпуль». «Ливерпуль» стал намного лучше обороняться. Клопп научил их бороться вне зависимости от того, есть у них мяч или нет. Это то, чего не хватает команде Гвардиолы сейчас.

    У «Сити» невероятные футбольные идеи и яркая игра, но им не достает духа борьбы. Не поймите меня неправильно – я люблю смотреть игры «Сити» – но то, как Клопп заставляет играть «Ливерпуль», – это что-то невероятное», – сказал ван Гаал.

    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 54 очками.
    • «Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым.

    Источник: Mirror

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