Ван Гаал: «Ливерпуль» играет невероятно. Поставил бы на их победу в АПЛ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал ответил на вопрос о претендентах на победу в АПЛ.

«Если бы я должен был поставить на победу в лиге, то поставил бы на «Ливерпуль». «Ливерпуль» стал намного лучше обороняться. Клопп научил их бороться вне зависимости от того, есть у них мяч или нет. Это то, чего не хватает команде Гвардиолы сейчас.

У «Сити» невероятные футбольные идеи и яркая игра, но им не достает духа борьбы. Не поймите меня неправильно – я люблю смотреть игры «Сити» – но то, как Клопп заставляет играть «Ливерпуль», – это что-то невероятное», – сказал ван Гаал.