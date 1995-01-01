Ловчев: «Зенит» уже потратил на иностранных тренеров кучу денег. Дайте Семаку поработать»

Думаю у Зенита при всём желании другого варианта нет ..сами себя в угол загнали ..привет Фурсенко..
Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
«Да, нельзя сказать, что игра «Зенита» при Семаке преобразилась, но команда идет в лидерах, хотя конкуренты уже наступают питерцам на пятки. В конце ноября – начале декабря «Зенит» забуксовал, потерял важные очки. И сразу пошли разговоры, что Семак не справляется.
Скажу так: если уж доверили команду молодому специалисту, дайте ему поработать. На иностранцев уже потратили кучу денег, давайте остановимся», – сказал Ловчев.
- На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
- Семак тренирует петербургский клуб с мая 2018 года.