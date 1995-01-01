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    Ловчев: «Зенит» уже потратил на иностранных тренеров кучу денег. Дайте Семаку поработать»

    Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

    «Да, нельзя сказать, что игра «Зенита» при Семаке преобразилась, но команда идет в лидерах, хотя конкуренты уже наступают питерцам на пятки. В конце ноября – начале декабря «Зенит» забуксовал, потерял важные очки. И сразу пошли разговоры, что Семак не справляется.

    Скажу так: если уж доверили команду молодому специалисту, дайте ему поработать. На иностранцев уже потратили кучу денег, давайте остановимся», – сказал Ловчев.

    • На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Семак тренирует петербургский клуб с мая 2018 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2091

      Путник 13 1 час назад

      Думаю у Зенита при всём желании другого варианта нет ..сами себя в угол загнали ..привет Фурсенко..

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