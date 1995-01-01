«Ювентус» планирует продлить контракт с Кином. Игрок провел в Серии А две минуты

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался отпускать в аренду своего нападающего Мойса Кина. Джованни Кин, брат футболиста, рассказал, что туринцы и игрок обсуждают новый контракт.

«Мойсом интересуется много команд, он рад этому. «Ювентус» просит его остаться, что является поводом для гордости. Ведем переговоры о новом контракте», – цитирует Джованни Кина Football Italia.