Аргентина планирует провести игру с Венесуэлой в Испании. «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» – в числе кандидатов

Пора бы уже и на Камп Ноу провести. А то, как финальные кубковыематчи Барсы проводить, то Бернабеу всегда ремонт или какие-то мероприятия проходят, а как любые другие матчи, так всегда милости просим. Вот пускай и дальше ремонтируют мадридские сортиры, а на Камп Ноу проходят статусные матчи.
Сборная Аргентины ведет работу над организацией товарищеского матча со сборной Венесуэлы. Игра состоится 22 или 26 марта.
Южноамериканцы хотят провести встречу в Испании. Среди кандидатов – стадионы «Камп Ноу» (Барселона), «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано» (оба – Мадрид).
- Во встрече с венесуэльцами может сыграть Лионель Месси.
- Аргентинцы – двукратные чемпионы мира.
- Главное достижение Венесуэлы – четвертое место на Копа Америка 2011 года.