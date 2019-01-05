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    Аргентина планирует провести игру с Венесуэлой в Испании. «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу» – в числе кандидатов

    Сборная Аргентины ведет работу над организацией товарищеского матча со сборной Венесуэлы. Игра состоится 22 или 26 марта.

    Южноамериканцы хотят провести встречу в Испании. Среди кандидатов – стадионы «Камп Ноу» (Барселона), «Сантьяго Бернабеу», «Ванда Метрополитано» (оба – Мадрид).

    • Во встрече с венесуэльцами может сыграть Лионель Месси.
    • Аргентинцы – двукратные чемпионы мира.
    • Главное достижение Венесуэлы – четвертое место на Копа Америка 2011 года.

    Источник: Marca

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    05.01.2019 22:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4759

      Cules2013 56 минут назад

      Пора бы уже и на Камп Ноу провести. А то, как финальные кубковыематчи Барсы проводить, то Бернабеу всегда ремонт или какие-то мероприятия проходят, а как любые другие матчи, так всегда милости просим. Вот пускай и дальше ремонтируют мадридские сортиры, а на Камп Ноу проходят статусные матчи.

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