Мещеряков: «Смородская сказала, что чемпионский «Локомотив» – на 85% ее? Кто-то рано начал праздновать Новый год»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о словах экс-президента клуба Ольги Смородской о том, что чемпионский состав команды – на 85% ее работа.

– Про Ольгу Юрьевну хочется сказать одно. Наверное, кто-то слишком рано начал праздновать Новый год. И вот под воздействием празднования возникают в голове различные воображаемые истории. Вы сами можете сравнить составы.

– Ольга Юрьевна в том же интервью сказала: «Сейчас в футболе работают странные люди». Восприняли это на свой счет?

– Хм. Терпеть не могу истории из серии: сам такой! Я просто вспоминаю: однажды один тренер мне рассказывал, как один руководитель давал установку на игру: в защите надо уже, а в нападении – шире. Как-то так. Это называется – уходя, уходи.

Команда Юрия Семина завершила первый круг РПЛ-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице.