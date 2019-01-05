Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Президент «Урала» Иванов: «Все равно когда-нибудь станем чемпионами»

    Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью ETB рассказал о ситуации в клубе.

    — Хочу, чтобы когда-нибудь в форме «Урала» выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами.

    Ты скажешь, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину.

    — Вы уже 15 лет президент «Урала», верно?

    — В марте будет 16. Думаю, доживем.

    — Екатеринбургский футбол в 2003-м и 2018-м — небо и земля?

    — Конечно, все поменялось. Я пришел в 2003 году, в марте команда вышла в первый дивизион: формы нет, тренироваться негде. Все было по-другому. Сейчас, слава Богу, благодаря всем, в том числе всем губернаторам Свердловской области, уровень существенно вырос.

    — У вас не возникало желания: взять все — да и бросить?

    — Периодически возникает, конечно, такое желание. Когда что-то не получается, команда плохо играет, набирает мало очков — думаешь: «Ну, сколько можно уже, когда же это закончится?»

    Но это мое любимое дело. Ведь что такое счастье? Это когда ты с удовольствием идешь на работу. И у меня как раз такая история. Я люблю свою команду, люблю футбол.

    Источник: ETB

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77040
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru