Президент «Урала» Иванов: «Все равно когда-нибудь станем чемпионами»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью ETB рассказал о ситуации в клубе.

— Хочу, чтобы когда-нибудь в форме «Урала» выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами.

Ты скажешь, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину.

— Вы уже 15 лет президент «Урала», верно?

— В марте будет 16. Думаю, доживем.

— Екатеринбургский футбол в 2003-м и 2018-м — небо и земля?

— Конечно, все поменялось. Я пришел в 2003 году, в марте команда вышла в первый дивизион: формы нет, тренироваться негде. Все было по-другому. Сейчас, слава Богу, благодаря всем, в том числе всем губернаторам Свердловской области, уровень существенно вырос.

— У вас не возникало желания: взять все — да и бросить?

— Периодически возникает, конечно, такое желание. Когда что-то не получается, команда плохо играет, набирает мало очков — думаешь: «Ну, сколько можно уже, когда же это закончится?»

Но это мое любимое дело. Ведь что такое счастье? Это когда ты с удовольствием идешь на работу. И у меня как раз такая история. Я люблю свою команду, люблю футбол.