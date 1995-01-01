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    Жена Карреры: «Мне понравилась Россия и русские. Борщ ела, но не готовила»

    Пинни, жена экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказала о двух с половиной годах жизни в России.

    «Если меняем города внутри страны, то это не трудно. Что касается России, мне там понравилось. Мне нравятся русские, Москва — очень красивая. С едой, правда, не так уж здорово. Борщ? Ела, но не готовила.

    Мы жили в отеле, но мне было комфортно. Как и сказал муж, там был итальянский ресторан и шеф-повар. Иногда он привозил с собой продукты из Италии.

    Стиль одежды? Мне кажется, схожи, все гонятся за брендами», — приводит слова итальянки «Чемпионат» со ссылкой на «Derby TV».

    Каррера был отправлен в отставку 22-го октября. С момента прихода в клуб в июле 2016 года он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4172

      KLIM777 12 минут назад

      в смысле не здорово? Дошик с мазиком не ела видимо

      0
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      Рейтинг: +2707

      la verdad 46 минут назад

      Жила в отеле и ела в итальянском ресторане:)))) «мне понравились русские» в лице итальянского шеф-повара «и России» в лице Москвы :)))))) Бред и лицемерие

      0
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      Рейтинг: +346

      владимир миронов 1 час назад

      Приехала-бы к нам на Кубань, накормили-бы кубанским борщем-за уши не оттянешь.

      1
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      Рейтинг: -118

      Elektronua > владимир миронов 1 час назад

      Не сомневаюсь,что на Кубане готовят вкусный украинский борщ, однако на России российские только щи.))

      0
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