Жена Карреры: «Мне понравилась Россия и русские. Борщ ела, но не готовила»

Пинни, жена экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказала о двух с половиной годах жизни в России.

«Если меняем города внутри страны, то это не трудно. Что касается России, мне там понравилось. Мне нравятся русские, Москва — очень красивая. С едой, правда, не так уж здорово. Борщ? Ела, но не готовила.

Мы жили в отеле, но мне было комфортно. Как и сказал муж, там был итальянский ресторан и шеф-повар. Иногда он привозил с собой продукты из Италии.

Стиль одежды? Мне кажется, схожи, все гонятся за брендами», — приводит слова итальянки «Чемпионат» со ссылкой на «Derby TV».

Каррера был отправлен в отставку 22-го октября. С момента прихода в клуб в июле 2016 года он выиграл чемпионат и Суперкубок России.