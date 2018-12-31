Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «Бенфика» почтила память Эйсебио. Португалец ушел из жизни 5 лет назад

    Пресс-служба «Бенфики» опубликовала в твиттере пост в память об экс-нападающем Эйсебио.

    Лучший бомбардир ЧМ-1966, член списка ФИФА 100, 10-й футболист в списке величайших в XX веке по версии World Soccer скончался 5-го января 2014 года из-за острой сердечной недостаточности.

    Он выступал за лиссабонский клуб с 1960-го по 1975-й год, выиграв 11 титулов чемпиона и семь раз став лучшим бомбардиром национального первенства.

    После завершения карьеры в 1978-м экс-форвард занял административную должность в клубе. В 1992-м году около домашнего стадиона клуба «Эстадиу да Луж» открыли памятник в честь его 50-летия.

    «Эйсебио навсегда», – говорится в описании ролика с обзором карьеры бывшего футболиста.

    Источник: Твиттер «Бенфики»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77040
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru