«Бенфика» почтила память Эйсебио. Португалец ушел из жизни 5 лет назад

Пресс-служба «Бенфики» опубликовала в твиттере пост в память об экс-нападающем Эйсебио.

Лучший бомбардир ЧМ-1966, член списка ФИФА 100, 10-й футболист в списке величайших в XX веке по версии World Soccer скончался 5-го января 2014 года из-за острой сердечной недостаточности.

Он выступал за лиссабонский клуб с 1960-го по 1975-й год, выиграв 11 титулов чемпиона и семь раз став лучшим бомбардиром национального первенства.

После завершения карьеры в 1978-м экс-форвард занял административную должность в клубе. В 1992-м году около домашнего стадиона клуба «Эстадиу да Луж» открыли памятник в честь его 50-летия.

«Эйсебио навсегда», – говорится в описании ролика с обзором карьеры бывшего футболиста.