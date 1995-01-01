Мещеряков – о Крыховяке: «Знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Гжегожа?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение о полузащитнике Гжегоже Крыховяке. Польский футболист выступает за железнодорожников на правах аренды из «ПСЖ».

«Мы не обсуждаем конкретных игроков. Будет время — будет пища.

Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?» – сказал Мещеряков.