Мещеряков – о Крыховяке: «Знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Гжегожа?»

Да он косячник редкостный
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение о полузащитнике Гжегоже Крыховяке. Польский футболист выступает за железнодорожников на правах аренды из «ПСЖ».
«Мы не обсуждаем конкретных игроков. Будет время — будет пища.
Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?» – сказал Мещеряков.
- Арендное соглашение Крыховяка с «Локо» истекает в конце текущего сезона.
- В этом розыгрыше РПЛ хавбек забил один гол и сделал четыре результативные передачи в 15 матчах.