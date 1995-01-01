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    Мещеряков – о Крыховяке: «Знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Гжегожа?»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказал мнение о полузащитнике Гжегоже Крыховяке. Польский футболист выступает за железнодорожников на правах аренды из «ПСЖ».

    «Мы не обсуждаем конкретных игроков. Будет время — будет пища.

    Про Гжегожа могу сказать только одно: знаете ли вы полузащитника в РПЛ лучше Крыховяка?» – сказал Мещеряков.

    • Арендное соглашение Крыховяка с «Локо» истекает в конце текущего сезона.
    • В этом розыгрыше РПЛ хавбек забил один гол и сделал четыре результативные передачи в 15 матчах.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +574

      CSKA471 1 час назад

      Да он косячник редкостный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      STAFOR13 1 час назад

      Влашич и Паредес, Крыховяк слишком сдал после ухода в ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +523

      тщмек 19 1 час назад

      По количеству карточек - нет

      0
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