Сульшер: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» кого-то купит зимой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает приобретений во время зимнего трансферного окна.

«Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» кого-то купит зимой. Если клуб определился с новыми игроками, которые подойдут нам, я подниму пальцы вверх.

Но не все зависит от меня. Сейчас меня устраивает тот состав, который есть», – сказал Сульшер.

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не выделит Сульшеру денег на покупку новых футболистов зимой.