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    Сульшер: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» кого-то купит зимой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает приобретений во время зимнего трансферного окна.

    «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» кого-то купит зимой. Если клуб определился с новыми игроками, которые подойдут нам, я подниму пальцы вверх.

    Но не все зависит от меня. Сейчас меня устраивает тот состав, который есть», – сказал Сульшер.

    Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не выделит Сульшеру денег на покупку новых футболистов зимой.

    • Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» 20 декабря 2018 года.
    • Под руководством 45-летнего норвежца команда выиграла четыре матча из четырех в АПЛ, забив 14 голов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4084

      mihail200606 7 минут назад

      Состав то неплохой, просто игры нет...

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