Сульшер: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» кого-то купит зимой»

Состав то неплохой, просто игры нет...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает приобретений во время зимнего трансферного окна.
«Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» кого-то купит зимой. Если клуб определился с новыми игроками, которые подойдут нам, я подниму пальцы вверх.
Но не все зависит от меня. Сейчас меня устраивает тот состав, который есть», – сказал Сульшер.
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не выделит Сульшеру денег на покупку новых футболистов зимой.
- Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» 20 декабря 2018 года.
- Под руководством 45-летнего норвежца команда выиграла четыре матча из четырех в АПЛ, забив 14 голов.