Сульшер после ужина проводит с игроками «Манчестер Юнайтед» вечерние викторины. Так делал Фергюсон

Сульшер - наследник Фергюсона.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вернул в клуб традицию проведения вечерних викторин между игроками после ужина.
По информации источника, ранее так делал экс-главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон. Под руководством Жозе Моуринью такой традиции не существовало, и после ужина футболисты расходились по номерам.
- Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» 20 декабря 2018 года.
- Под руководством 45-летнего норвежца команда выиграла четыре матча из четырех в АПЛ, забив 14 голов.
- Сульшер – второй тренер в истории «МЮ», который стартовал с четырех побед в Премьер-лиге.