Сульшер после ужина проводит с игроками «Манчестер Юнайтед» вечерние викторины. Так делал Фергюсон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вернул в клуб традицию проведения вечерних викторин между игроками после ужина.

По информации источника, ранее так делал экс-главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон. Под руководством Жозе Моуринью такой традиции не существовало, и после ужина футболисты расходились по номерам.