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    FA вынесла предупреждение Гвардиоле за поведение в матче с «Ливерпулем»

    «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1 в матче 21-го тура чемпионата Англии.

    Главный тренер горожан во втором тайме бросил шарф во время разговора с резервным арбитром Мартином Аткинсоном, который позже пригласил в тренерскую зону главного судью Энтони Тэйлора.

    Федерация футбола Англии (FA) вынесла 47-летнему испанцу предупреждение. Это первое наказание в карьере Гвардиолы в Англии после прихода на должность в феврале 2016 года. Согласно регламенту, тренеры получают дисквалификацию после четвертого замечания.

    «Сити» по итогам встречи вышел на второе место. Отставание от лидера «Ливерпуля» – четыре очка.

    Источник: BBC

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