Агент: «Фернандеш выполнит контракт с «Локомотивом» до конца. Переговоры с клубом не ведутся»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о положении 32-летнего игрока в клубе.

«Могу сказать, что Фернандеш выполнит свой контракт перед «Локомотивом» до конца.

С клубом о продлении соглашения переговоры не ведутся.

Что касается интереса со стороны других клубов, конечно, он есть, но говорить об этом сейчас нет смысла», – сказал Барбоза.

Текущее соглашение португальца рассчитано до июня. В текущем сезоне действующий чемпион России забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 23-х матчах всех турниров.

Известно об интересе к Фернандешу со стороны «Милана». Барбоза отказался комментировать информацию в интервью Sport24.