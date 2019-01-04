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    Агент: «Фернандеш выполнит контракт с «Локомотивом» до конца. Переговоры с клубом не ведутся»

    Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о положении 32-летнего игрока в клубе.

    «Могу сказать, что Фернандеш выполнит свой контракт перед «Локомотивом» до конца.

    С клубом о продлении соглашения переговоры не ведутся.

    Что касается интереса со стороны других клубов, конечно, он есть, но говорить об этом сейчас нет смысла», – сказал Барбоза.

    Текущее соглашение португальца рассчитано до июня. В текущем сезоне действующий чемпион России забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 23-х матчах всех турниров.

    Известно об интересе к Фернандешу со стороны «Милана». Барбоза отказался комментировать информацию в интервью Sport24.

    Источник: Р-Спорт

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Ожидаемый исход событий с Фернандешем. Один из самых высоко оплачиваемых игроков в РПЛ ( 3,8 млн. евро ), возрастной игрок, который не пойдёт на существенное понижение в зарплате при заключении нового контракта. Да и контракт теперь надо подписывать по схеме в лучшем случае 2+1, а так лучше уже 1+1. Но это их с агентом не устроит. Поэтому летом уйдёт свободным агентом, а куда по факту узнаем.

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