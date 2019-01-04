Агент: «Фернандеш выполнит контракт с «Локомотивом» до конца. Переговоры с клубом не ведутся»

Ожидаемый исход событий с Фернандешем. Один из самых высоко оплачиваемых игроков в РПЛ ( 3,8 млн. евро ), возрастной игрок, который не пойдёт на существенное понижение в зарплате при заключении нового контракта. Да и контракт теперь надо подписывать по схеме в лучшем случае 2+1, а так лучше уже 1+1. Но это их с агентом не устроит. Поэтому летом уйдёт свободным агентом, а куда по факту узнаем.
Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о положении 32-летнего игрока в клубе.
«Могу сказать, что Фернандеш выполнит свой контракт перед «Локомотивом» до конца.
С клубом о продлении соглашения переговоры не ведутся.
Что касается интереса со стороны других клубов, конечно, он есть, но говорить об этом сейчас нет смысла», – сказал Барбоза.
Текущее соглашение португальца рассчитано до июня. В текущем сезоне действующий чемпион России забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 23-х матчах всех турниров.
Известно об интересе к Фернандешу со стороны «Милана». Барбоза отказался комментировать информацию в интервью Sport24.