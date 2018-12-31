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    Агент Фернандеша отказался комментировать интерес «Милана» к игроку

    Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, отказался комментировать информацию об интересе «Милана» к футболисту.

    – Интерес «Милана» к Фернандешу комментировать не буду. У него действующий контракт с «Локомотивом».

    – Общались ли с новым руководством клуба?

    – Нет, сейчас праздники. Еще рано.

    • Текущее соглашение Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года.
    • Ранее сообщалось об интересе турецких клубов к игроку.
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл в 15 матчах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

    Источник: Sport24

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