Агент Фернандеша отказался комментировать интерес «Милана» к игроку

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, отказался комментировать информацию об интересе «Милана» к футболисту.
– Интерес «Милана» к Фернандешу комментировать не буду. У него действующий контракт с «Локомотивом».
– Общались ли с новым руководством клуба?
– Нет, сейчас праздники. Еще рано.
- Текущее соглашение Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года.
- Ранее сообщалось об интересе турецких клубов к игроку.
- В текущем сезоне РПЛ хавбек сыграл в 15 матчах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.