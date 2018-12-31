Агент Фернандеша отказался комментировать интерес «Милана» к игроку

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, отказался комментировать информацию об интересе «Милана» к футболисту.

– Интерес «Милана» к Фернандешу комментировать не буду. У него действующий контракт с «Локомотивом».

– Общались ли с новым руководством клуба?

– Нет, сейчас праздники. Еще рано.