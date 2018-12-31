Зарплата Рабьо в «Барселоне» составит 10 миллионов в год. Француз получит столько же за переход

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо и «Барселона» согласовали условия контракта, сообщает Paris United.

По данным источника, спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль и мать полузащитника Вероника договорились о годовой зарплате футболиста 10 миллионов евро.

Клуб отказался заплатить 23-летнему Рабьо 15 миллионов за переход. Игрок получит 10.

Текущий контракт Рабьо с парижанами рассчитан до июня. Сообщается, что клубы обсудят возможность перехода в период зимнего окна трансферов.

В текущем сезоне хавбек забил два гола и отдал две результативные передачи в 20-ти матчах всех клубных турниров. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов.