Зарплата Рабьо в «Барселоне» составит 10 миллионов в год. Француз получит столько же за переход

Мамаше надо было просить 20, тогда дали бы 15.
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо и «Барселона» согласовали условия контракта, сообщает Paris United.
По данным источника, спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль и мать полузащитника Вероника договорились о годовой зарплате футболиста 10 миллионов евро.
Клуб отказался заплатить 23-летнему Рабьо 15 миллионов за переход. Игрок получит 10.
Текущий контракт Рабьо с парижанами рассчитан до июня. Сообщается, что клубы обсудят возможность перехода в период зимнего окна трансферов.
В текущем сезоне хавбек забил два гола и отдал две результативные передачи в 20-ти матчах всех клубных турниров. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов.