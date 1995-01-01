ФА расследует информацию о применении кокаина игроком сборной Англии. Он может быть дисквалифицирован

Футбольная ассоциация Англии проведет расследование по поводу информации о футболисте национальной сборной, который нюхал кокаин в ночном клубе, о чем ранее сообщила газета The Sun. Организация уже обратилась к людям с просьбой помочь собрать данные об инциденте.

ФА может дисквалифицировать игроков, которые нарушили общественную политику наркотиков.

В первый раз срок отстранения будет составлять до трех месяцев. При нарушении правил несколько раз ФА имеет право дисквалифицировать футболистов на неопределенный срок.