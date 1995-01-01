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    ФА расследует информацию о применении кокаина игроком сборной Англии. Он может быть дисквалифицирован

    Футбольная ассоциация Англии проведет расследование по поводу информации о футболисте национальной сборной, который нюхал кокаин в ночном клубе, о чем ранее сообщила газета The Sun. Организация уже обратилась к людям с просьбой помочь собрать данные об инциденте.

    ФА может дисквалифицировать игроков, которые нарушили общественную политику наркотиков.

    В первый раз срок отстранения будет составлять до трех месяцев. При нарушении правил несколько раз ФА имеет право дисквалифицировать футболистов на неопределенный срок.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15891

      сапёр75 6 минут назад

      Всю ФА нужно дисквалифицировать ))

      0
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      Рейтинг: +19

      Звезда запаса 14 минут назад

      Уилшир.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45141

      zigbert 15 минут назад

      Хотелось бы знать что это за фрукт. Или может все замнут?

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      Рейтинг: +8

      qetoz20 41 минуту назад

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

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      Рейтинг: +174

      sergeIKAZ 50 минут назад

      Я тоже сразу про Еременко вспомнил, которому 2 года впаяли. А тут "может быть" 3 месяца.

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      Рейтинг: +2840

      Skull_Boy 1 час назад

      Круто 3 месяца, а тут Еременко вроде бы на год отстраняли или на 2 даже

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