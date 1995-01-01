«Барселона» договорилась с Тодибо о четырехлетнем контракте. Защитник достанется каталонцам бесплатно

Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Барселоне».

Каталонский клуб договорился с 19-летним футболистом о контракте сроком на четыре года. Соглашение француза с «Тулузой» истекает в июне, поэтому он присоединится к сине-гранатовым на правах свободного агента

Не исключен вариант, при котором «Барселона» отдаст Тодибо в аренду, после того, как он пройдет летние сборы в первой командой.