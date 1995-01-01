Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    «Барселона» договорилась с Тодибо о четырехлетнем контракте. Защитник достанется каталонцам бесплатно

    Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Барселоне».

    Каталонский клуб договорился с 19-летним футболистом о контракте сроком на четыре года. Соглашение француза с «Тулузой» истекает в июне, поэтому он присоединится к сине-гранатовым на правах свободного агента

    Не исключен вариант, при котором «Барселона» отдаст Тодибо в аренду, после того, как он пройдет летние сборы в первой командой.

    • В текущем сезоне защитник провел за «Тулузу» 10 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Тодибо также может сыграть на позициях центрального и опорного полузащитника.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    76995
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru