«Барселона» договорилась с Тодибо о четырехлетнем контракте. Защитник достанется каталонцам бесплатно

Центральный защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Барселоне».
Каталонский клуб договорился с 19-летним футболистом о контракте сроком на четыре года. Соглашение француза с «Тулузой» истекает в июне, поэтому он присоединится к сине-гранатовым на правах свободного агента
Не исключен вариант, при котором «Барселона» отдаст Тодибо в аренду, после того, как он пройдет летние сборы в первой командой.
- В текущем сезоне защитник провел за «Тулузу» 10 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Тодибо также может сыграть на позициях центрального и опорного полузащитника.