«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Эрнандеса

«Манчестер Сити» хочет купить центрального защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Mundo Deportivo.
Сумма отступных за француза составляет 80 миллионов евро. Эти деньги в январе готова заплатить «Бавария», но мадридцы попросили мюнхенский клуб подождать до лета и пообещали в случае согласия снизить цену на 22-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался продавать футболиста в «Манчестер Юнайтед».
- Эрнандес – воспитанник «Атлетико», за первую команду выступает с 2015 года.
- В этом сезоне игрок провел за мадридцев 17 матчей.
- Контракт защитника действует до 2024 года.