Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    «Манчестер Сити» вступил в борьбу за Эрнандеса

    «Манчестер Сити» хочет купить центрального защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Mundo Deportivo.

    Сумма отступных за француза составляет 80 миллионов евро. Эти деньги в январе готова заплатить «Бавария», но мадридцы попросили мюнхенский клуб подождать до лета и пообещали в случае согласия снизить цену на 22-летнего игрока.

    Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался продавать футболиста в «Манчестер Юнайтед».

    • Эрнандес – воспитанник «Атлетико», за первую команду выступает с 2015 года.
    • В этом сезоне игрок провел за мадридцев 17 матчей.
    • Контракт защитника действует до 2024 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    76995
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru