«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Эрнандеса

«Манчестер Сити» хочет купить центрального защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Mundo Deportivo.

Сумма отступных за француза составляет 80 миллионов евро. Эти деньги в январе готова заплатить «Бавария», но мадридцы попросили мюнхенский клуб подождать до лета и пообещали в случае согласия снизить цену на 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался продавать футболиста в «Манчестер Юнайтед».