«Цепкость в защите и надежность в подкатах». «Спартак» поздравил Рассказова с днем рождения

И я поздравляю.Пожелаю,чтобы он стал первым воспитанником клуба,закрепившимся в составе родного надолго.
Сегодня, 4 января, правому защитнику «Спартака» Николаю Рассказову исполнился 21 год.
Клубная пресс-служба подготовила поздравление для футболиста и опубликовала в твиттере нарезку его игры.
«Цепкость в защите и надежность в подкатах, отсутствие страха перед соперником и запоминающиеся подключения в атаку.
Продолжай совершенствоваться, Николай! С днем рождения!» – говорится в поздравлении.
- Рассказов – воспитанник московского клуба. В основном составе дебютировал в августе 2018 года.
- В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 19 матчей и сделал две голевые передачи.
twit text
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 января 2019 г.