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    «Цепкость в защите и надежность в подкатах». «Спартак» поздравил Рассказова с днем рождения

    Сегодня, 4 января, правому защитнику «Спартака» Николаю Рассказову исполнился 21 год.

    Клубная пресс-служба подготовила поздравление для футболиста и опубликовала в твиттере нарезку его игры.

    «Цепкость в защите и надежность в подкатах, отсутствие страха перед соперником и запоминающиеся подключения в атаку.

    Продолжай совершенствоваться, Николай! С днем рождения!» – говорится в поздравлении.

    • Рассказов – воспитанник московского клуба. В основном составе дебютировал в августе 2018 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 19 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1667

      Агасфер 27 минут назад

      И я поздравляю.Пожелаю,чтобы он стал первым воспитанником клуба,закрепившимся в составе родного надолго.

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      Рейтинг: +4256

      derrik2000 40 минут назад

      Давай, паря, мужай, и уже в 2019 году - "выстреливай"!

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