«Цепкость в защите и надежность в подкатах». «Спартак» поздравил Рассказова с днем рождения

Сегодня, 4 января, правому защитнику «Спартака» Николаю Рассказову исполнился 21 год.

Клубная пресс-служба подготовила поздравление для футболиста и опубликовала в твиттере нарезку его игры.

«Цепкость в защите и надежность в подкатах, отсутствие страха перед соперником и запоминающиеся подключения в атаку.

Продолжай совершенствоваться, Николай! С днем рождения!» – говорится в поздравлении.

Рассказов – воспитанник московского клуба. В основном составе дебютировал в августе 2018 года.

В текущем сезоне игрок провел за красно-белых 19 матчей и сделал две голевые передачи.