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    Паредес хочет вернуться в «Бока Хуниорс»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес признался, что хочет вернуться в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

    «Зенит» только что отклонил предложение от «ПСЖ», поэтому им будет сложно позволить мне уехать в «Боку». Но у меня есть желание вернуться. Стоит попробовать», – сказал Паредес.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать Паредеса за 31 миллион евро. Петербуржцы хотят получить за 24-летнего аргентинца 44 миллиона.

    • «Зенит» купил Паредеса летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.
    • В этом сезоне хавбек провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1660

      Агасфер 32 минуты назад

      Попутного ветра,"лазурная птица".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +964

      Manilov 1 час назад

      При всём уважении, как говорится..., ну не стОит Паредес 44 млн., да и 31 тоже.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Boozman > Manilov 1 час назад

      Маркетологи набивают цены на товары, а агенты на футболистов и тренеров

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8678

      Garrincha58 > Manilov 1 час назад

      это игры престолов, а в реале продадут за 15-18

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