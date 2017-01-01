Паредес хочет вернуться в «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес признался, что хочет вернуться в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Зенит» только что отклонил предложение от «ПСЖ», поэтому им будет сложно позволить мне уехать в «Боку». Но у меня есть желание вернуться. Стоит попробовать», – сказал Паредес.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать Паредеса за 31 миллион евро. Петербуржцы хотят получить за 24-летнего аргентинца 44 миллиона.