Паредес хочет вернуться в «Бока Хуниорс»

Попутного ветра,"лазурная птица".
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес признался, что хочет вернуться в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
«Зенит» только что отклонил предложение от «ПСЖ», поэтому им будет сложно позволить мне уехать в «Боку». Но у меня есть желание вернуться. Стоит попробовать», – сказал Паредес.
Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался продавать Паредеса за 31 миллион евро. Петербуржцы хотят получить за 24-летнего аргентинца 44 миллиона.
- «Зенит» купил Паредеса летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.
- В этом сезоне хавбек провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.