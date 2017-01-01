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    «Зенит» отказался продавать Паредеса за 31 миллион. Петербуржцы хотят 44 миллиона

    Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с полузащитником Леандро Паредесом.

    Петербуржцы хотят выручить от продажи аргентинца 44 миллиона евро.

    Неделю назад один клуб предлагал за хавбека 31 миллион евро, но сине-бело-голубые ответили отказом.

    • В услугах Паредеса заинтересованы «ПСЖ» и «Милан».
    • «Зенит» купил игрока летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.

    Источник: La12tuittera

    La12tuittera – аккаунт в твиттере из Аргентины, который следит за информацией о футболе по всему миру. Количество подписчиков – более миллиона.

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2041

      Путник 13 9 минут назад

      За 35 ещё можно продать ..дальше уже жадность и фантастика..

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      Рейтинг: +122

      VVS1985 10 минут назад

      44 млн за этого наполовину деревянного футболиста???????????? Тогда Кузяев должен все 80 мл. стоить

      0
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      Рейтинг: +836

      mamba9090909 15 минут назад

      Не надо его продавать.

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      Рейтинг: +4849

      parevg 17 минут назад

      Хотеть можно и миллиард, да кто даст столько.

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      Рейтинг: +1493

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      Паредес-высококлассный игрок ! Странно , что аналитики ( в основе своей ) не видят это ! Ему бы в пару высококлассного нападающего типа Халка !!! Дзюба , конечно -это не нападающий сильной команды !

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      Рейтинг: +2776

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Кто за среднего игрока даст 44 млн, тем более игравшего в России, только идиоты

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      Рейтинг: +1119

      upiter622 55 минут назад

      Правильно сделали,такая корова нужна самому!

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      Рейтинг: +702

      БуРЖуЙ 1 час назад

      плакса сейчас и половины этого не стоит.... Если не удастся его скинуть, может закапризничать во второй половине. Хочет он похоже уехать.

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      Рейтинг: +41482

      Рубик Докоян 1 час назад

      У него контракт до 2021г. До летнего ТО можно подождать, а там надо продавать и не жадничать. Иначе и 25 лямов за него уже никто не даст.

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      Рейтинг: +1437

      baden69 1 час назад

      Полетели жирные утки....

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