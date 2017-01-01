«Зенит» отказался продавать Паредеса за 31 миллион. Петербуржцы хотят 44 миллиона

За 35 ещё можно продать ..дальше уже жадность и фантастика..
Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с полузащитником Леандро Паредесом.
Петербуржцы хотят выручить от продажи аргентинца 44 миллиона евро.
Неделю назад один клуб предлагал за хавбека 31 миллион евро, но сине-бело-голубые ответили отказом.
- В услугах Паредеса заинтересованы «ПСЖ» и «Милан».
- «Зенит» купил игрока летом 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона.
La12tuittera – аккаунт в твиттере из Аргентины, который следит за информацией о футболе по всему миру. Количество подписчиков – более миллиона.