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    Бернарду Силва пробежал 13,7 километра в игре с «Ливерпулем». Это рекорд АПЛ сезона-2018/19

    «Манчестер Сити» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии обыграл «Ливерпуль» (2:1).

    Полузащитник хозяев Бернарду Силва пробежал за игру 13,7 километра. Это рекорд АПЛ в нынешнем сезоне. Ни один футболист не пробегал больше.

    • В этом сезоне Силва провел 20 матчей, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
    • «Сити» занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка.

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nazarharkov 3 минуты назад

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог!!!!!!!!!!! ---- http://bit.do/miopres

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      Рейтинг: +495

      Mirak92 1 час назад

      Одно дело бегать,другое польза!Тут Силва хорош в двух смыслах!!!

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