«Манчестер Сити» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии обыграл «Ливерпуль» (2:1).

Полузащитник хозяев Бернарду Силва пробежал за игру 13,7 километра. Это рекорд АПЛ в нынешнем сезоне. Ни один футболист не пробегал больше.

В этом сезоне Силва провел 20 матчей, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

«Сити» занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка.

Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ