Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог!!!!!!!!!!! ---- http://bit.do/miopres
«Манчестер Сити» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии обыграл «Ливерпуль» (2:1).
Полузащитник хозяев Бернарду Силва пробежал за игру 13,7 километра. Это рекорд АПЛ в нынешнем сезоне. Ни один футболист не пробегал больше.
- В этом сезоне Силва провел 20 матчей, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
- «Сити» занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от «Ливерпуля» на четыре очка.
Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ