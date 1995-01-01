Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

«Было большое давление. Очень напряженная игра. Нам не везло в реализации моментов. Не везло больше, чем «Сити». Были моменты, когда они доминировали, и все чувствовали напряжение. Но мы вернулись, и у нас были опасные моменты, тогда надо забивать.

У нас высокие ожидания. Мы можем играть лучше. Это была напряженная игра, нужно принять ее такой, какая она есть. Нельзя вечно доминировать.

Если бы у нас было немного больше удачи, то счет мог бы стать 2:2, что было бы для нас идеально», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 54 очками.

«Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым.

Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ