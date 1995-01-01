Читайте правила. Мяч должен пересечь линию полностью.
И не знаю как на счёт повторов, но вот система определения гола в РПЛ должна быть ещё вчера. Вспоминаем матч Зенит Арсенал к примеру. Сегодня, отсутствие этой системы 100% поменяло бы ход матча, и возможно, решила вопрос о чемпионстве.
«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в матче 21 тура АПЛ (2:1, второй тайм).
В первом тайме защитник «Сити» Джон Стоунс вынес мяч из своей штрафной, но он рикошетом отскочил в створ ворот. Арбитр не засчитал гол, система VAR подтвердила это. Мяч не пересек линию ворот на 1,12 сантиметра.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ
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— Squawka News (@SquawkaNews) 3 января 2019 г.