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    «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Гол гостей не засчитали, мяч остался за линией ворот на 1,12 сантиметра 

    «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в матче 21 тура АПЛ (2:1, второй тайм).

    В первом тайме защитник «Сити» Джон Стоунс вынес мяч из своей штрафной, но он рикошетом отскочил в створ ворот. Арбитр не засчитал гол, система VAR подтвердила это. Мяч не пересек линию ворот на 1,12 сантиметра.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 00:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1025

      TOMSON 1 час назад

      Читайте правила. Мяч должен пересечь линию полностью.

      И не знаю как на счёт повторов, но вот система определения гола в РПЛ должна быть ещё вчера. Вспоминаем матч Зенит Арсенал к примеру. Сегодня, отсутствие этой системы 100% поменяло бы ход матча, и возможно, решила вопрос о чемпионстве.

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      Рейтинг: +4171

      KLIM777 1 час назад

      тупые правила конечно, если больше 50% то это по факту больше. больше 50% мяча должен быть гол.

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      Рейтинг: +1025

      TOMSON > KLIM777 1 час назад

      Чем они тупые?

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      Рейтинг: +4171

      KLIM777 > TOMSON 1 час назад

      я же написал дальше почему. Отходите уже от похмелья

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      Рейтинг: +973

      Torvald64 > KLIM777 1 час назад

      Ну давайте ещё будем считать миллиметры и геометрические расчёты проводить, насколько он там пересек: на 50% процентов или всё же на 49.9%

      Всё чётко. Пересек полностью - гол, "зацепился" за ленточку хоть чуть-чуть - гола нет. Проще и справедливее просто некуда

      1
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      Рейтинг: +1025

      TOMSON > KLIM777 1 час назад

      Лучше чем torvald64, я вам не отвечу.

      0
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      Рейтинг: +208

      жеха87 1 час назад

      Я думаю на 80 % залетел это гол!

      -1
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      Рейтинг: +177

      Elisey13 1 час назад

      А по мне это гол!

      -1
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      Рейтинг: +4724

      Cules2013 1 час назад

      правила есть правила

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