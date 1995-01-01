«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в матче 21 тура АПЛ (2:1, второй тайм).

В первом тайме защитник «Сити» Джон Стоунс вынес мяч из своей штрафной, но он рикошетом отскочил в створ ворот. Арбитр не засчитал гол, система VAR подтвердила это. Мяч не пересек линию ворот на 1,12 сантиметра.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

