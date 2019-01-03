Роналду: «Я мечтаю выиграть много трофеев в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку 2018 года по версии Globe Soccer.

«Для меня честь получить эту награду. Хочу поблагодарить свою семью, девушку, сына, друзей, Жорже Мендеша и весь персонал.

Это был сложный год, я выиграл много трофеев, включая Лигу чемпионов. Это снова был невероятный год.

Теперь наступил новый 2019 год. Я мечтаю выиграть много трофеев в «Ювентусе», моем новом клубе. Я человек, который любит испытания, так что моя новая жизнь теперь в Турине, и я хочу выиграть так много как могу», – сказал Роналду.