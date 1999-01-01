Стали известный стартовые составы на матч 21 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Компани, Стоунс, Ляпорт, Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александр-Арнольд, Вейнлдум, Милнер, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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