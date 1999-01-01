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    Стерлинг, Агуэро и Сане сыграют в атаке у «Сити». Фирмино, Салах и Мане – у «Ливерпуля»

    Стали известный стартовые составы на матч 21 тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Компани, Стоунс, Ляпорт, Бернарду Силва, Давид Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александр-Арнольд, Вейнлдум, Милнер, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.

    Матч начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 22:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Звезда запаса 16 минут назад

      Нужен Погребняк, а то забивать некому.

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      Рейтинг: +529

      Гиви Эрудитошвили 19 минут назад

      Для усиления на замену у "Ливера" есть еще Шакири, Фабиньо, Лаллана, жаль, что Кейта пока не вписался в игру команды.

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