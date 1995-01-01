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    Гвардиола – о матче с «Ливерпулем»: «Такие игры – это мечта»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Если мы проиграем, то это будет потому, что они лучше, а мы хуже. Но у меня нет ощущения, что игроки неуверенны в себе, они точно знают, что нужно делать.

    Такие игры – это мечта. Я наиболее спокоен, наиболее расслаблен в таких матчах. Я знаю, что игроки чувствуют ответственность и покажут лучшее на что способны», – сказал Гвардиола.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» занимает первую строчку в АПЛ с 54 очками.
    • «Сити» с 47 очками идет третьим.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Sky Sports

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