Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».
«Если мы проиграем, то это будет потому, что они лучше, а мы хуже. Но у меня нет ощущения, что игроки неуверенны в себе, они точно знают, что нужно делать.
Такие игры – это мечта. Я наиболее спокоен, наиболее расслаблен в таких матчах. Я знаю, что игроки чувствуют ответственность и покажут лучшее на что способны», – сказал Гвардиола.
- Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Ливерпуль» занимает первую строчку в АПЛ с 54 очками.
- «Сити» с 47 очками идет третьим.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.