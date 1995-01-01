Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Если мы проиграем, то это будет потому, что они лучше, а мы хуже. Но у меня нет ощущения, что игроки неуверенны в себе, они точно знают, что нужно делать.

Такие игры – это мечта. Я наиболее спокоен, наиболее расслаблен в таких матчах. Я знаю, что игроки чувствуют ответственность и покажут лучшее на что способны», – сказал Гвардиола.