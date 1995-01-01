Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Эмери опроверг информацию о попытке «Арсенала» подписать Наваса у «Реала»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о том, делал ли лондонский клуб предложение «Реалу» по голкиперу Кейлору Навасу.

    «Это неправда. Интерес к Навасу? Я не знаю. Мы не обсуждаем голкиперов, потому что у нас их трое. Мы никогда не говорили о Кейлоре Навасе», – сказал Эмери.

    • Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил «Реалу» 13 миллионов евро за игрока.
    • Навас выступает за «Реал» с 2014 года.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:07
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +279

      LMI 44 минуты назад

      Надеюсь это правда. Но пора уже слышать слухи/разговоры/подтверждения о усилении защиты и особенно ее центральной составляющей

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106802
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76946
    #4
    Андрей Ермошин
    69240
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru