Эмери опроверг информацию о попытке «Арсенала» подписать Наваса у «Реала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о том, делал ли лондонский клуб предложение «Реалу» по голкиперу Кейлору Навасу.

«Это неправда. Интерес к Навасу? Я не знаю. Мы не обсуждаем голкиперов, потому что у нас их трое. Мы никогда не говорили о Кейлоре Навасе», – сказал Эмери.