Эмери опроверг информацию о попытке «Арсенала» подписать Наваса у «Реала»

Надеюсь это правда. Но пора уже слышать слухи/разговоры/подтверждения о усилении защиты и особенно ее центральной составляющей
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о том, делал ли лондонский клуб предложение «Реалу» по голкиперу Кейлору Навасу.
«Это неправда. Интерес к Навасу? Я не знаю. Мы не обсуждаем голкиперов, потому что у нас их трое. Мы никогда не говорили о Кейлоре Навасе», – сказал Эмери.
- Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил «Реалу» 13 миллионов евро за игрока.
- Навас выступает за «Реал» с 2014 года.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.