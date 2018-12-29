Роналду: «Клянусь, сделаю невозможное ради победы с «Ювентусом» в Лиге чемпионов»

Да не ты сделаешь, а судьи сделают, как и 3 года подряд
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что готов пойти на все ради победы в Лиге чемпионов.
«Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».
Болельщики не просят меня спасти страну», – сказал Роналду.
- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.
- В текущем сезоне форвард провел в Лиге чемпионов пять матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
- В последний раз туринцы выигрывали ЛЧ в 1996 году. После этого бело-черные пять раз выходили в финал турнира и уступали своим соперникам.