Роналду: «Клянусь, сделаю невозможное ради победы с «Ювентусом» в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что готов пойти на все ради победы в Лиге чемпионов.

«Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».

Болельщики не просят меня спасти страну», – сказал Роналду.