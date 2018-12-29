Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Роналду: «Клянусь, сделаю невозможное ради победы с «Ювентусом» в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что готов пойти на все ради победы в Лиге чемпионов.

    «Я клянусь, что сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».

    Болельщики не просят меня спасти страну», – сказал Роналду.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне форвард провел в Лиге чемпионов пять матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.
    • В последний раз туринцы выигрывали ЛЧ в 1996 году. После этого бело-черные пять раз выходили в финал турнира и уступали своим соперникам.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:13
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2834

      Skull_Boy 1 час назад

      Да не ты сделаешь, а судьи сделают, как и 3 года подряд

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9138

      bset > Skull_Boy 44 минуты назад

      Так это не Реал судей покупает, а сам Роналду. Вот оно что... Роналду - мафия похоже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Звезда запаса 1 час назад

      Сделал невозможное - одним ударом забил два гола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      SvinoPas 1 час назад

      Реал-Ювентус, это финал бомба!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Kazzzik1992 > SvinoPas 33 минуты назад

      уже был такой финал. Не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      kliker 1 час назад

      Стать победителем ЛЧ с тремя разными клубами - это достижение достижений.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6709

      DeStar > kliker 1 час назад

      да и выиграть 6 лч тоже как бы достижение достижений))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9138

      bset > DeStar 43 минуты назад

      Все-таки с разными клубами помощнее достижение. Взять хотя бы Барсу времен Гвардиолы. Можно было до бесконечности штамповать победы при определенном раскладе. А влиться в совершенно разные системы с разным руководством, разными возможностями и разными партнерами - вот это действительно ценно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Randy Ram 1 час назад

      Да... будет обидно, если юве выиграет ли без буффона

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24826

      Project Бабангида 1 час назад

      эпично будет если Юве с ПСЖ в финале встретится, ведь там Буфон.....
      хоти это уже сюжет для фильма больше напоминает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      drago922 2 часа назад

      скудетто наконец уступите кому нибудь , и берите хоть 3 лиги чемпионов )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106802
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76946
    #4
    Андрей Ермошин
    69240
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru