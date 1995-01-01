Шикунов: «Решение принято. «Крылья Советов» арендуют Тимофеева у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перейдет на правах аренды в «Крыльев Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

«Решение принято, Тимофеева будем брать у «Спартака» в аренду», – сказал Шикунов.