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    Шикунов: «Решение принято. «Крылья Советов» арендуют Тимофеева у «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перейдет на правах аренды в «Крыльев Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

    «Решение принято, Тимофеева будем брать у «Спартака» в аренду», – сказал Шикунов.

    • В этом сезоне 24-летний футболист провел за москвичей 15 матчей и отметился одним голом.
    • Контракт Тимофеева со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2886

      Каратель 18 минут назад

      Надо других игроков в аренду отдавать,как в своё время зина полешку отдала в арсенал чтобы тот заиграл.у тимофеева итак мотивации хватает,а вот пердуны-шлюхи забрались в Спартаке

      1
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      Рейтинг: +44980

      zigbert 20 минут назад

      Удачи Артему в Крылышках.

      0
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      Рейтинг: +1659

      vka1970 39 минут назад

      Аренда это нормально.
      Всегда есть надежда вернуть игрока обратно.
      Не нормально , что роль опорника будет выполнять № 8.

      2
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      Рейтинг: +130

      serhio80 > vka1970 12 минут назад

      с наступившим Виталь)

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      Рейтинг: +130

      serhio80 > vka1970 11 минут назад

      я думаю схема вообще немного измениться после зимы) жиго главное чтобы вернулся

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      Рейтинг: +18

      Звезда запаса 1 час назад

      А Мбаппе подождет.

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