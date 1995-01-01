Шикунов: «Решение принято. «Крылья Советов» арендуют Тимофеева у «Спартака»

Надо других игроков в аренду отдавать,как в своё время зина полешку отдала в арсенал чтобы тот заиграл.у тимофеева итак мотивации хватает,а вот пердуны-шлюхи забрались в Спартаке
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев перейдет на правах аренды в «Крыльев Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.
«Решение принято, Тимофеева будем брать у «Спартака» в аренду», – сказал Шикунов.
- В этом сезоне 24-летний футболист провел за москвичей 15 матчей и отметился одним голом.
- Контракт Тимофеева со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.