Беллами отстранили от работы с молодежной командой «Кардиффа». Тренера обвиняют в издевательстве над игроком

«Кардифф» проводит расследование претензий в отношении тренера команды U-18 Крейга Беллами.

В клуб поступила жалоба, что специалист некорректно обращался с одним из игроков, издеваясь над ним. Молодой футболист уже покинул клуб.

«Кардифф», согласно свой внутренней политике, расследует любые подобные жалобы.

39-летний Беллами является тренером академии валлийского клуба после завершения карьеры игрока в 2014 году.

«Кардифф» в настоящее время отказался от каких-либо комментариев относительно данной ситуации.