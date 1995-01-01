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    Беллами отстранили от работы с молодежной командой «Кардиффа». Тренера обвиняют в издевательстве над игроком

    «Кардифф» проводит расследование претензий в отношении тренера команды U-18 Крейга Беллами.

    В клуб поступила жалоба, что специалист некорректно обращался с одним из игроков, издеваясь над ним. Молодой футболист уже покинул клуб.

    «Кардифф», согласно свой внутренней политике, расследует любые подобные жалобы.

    39-летний Беллами является тренером академии валлийского клуба после завершения карьеры игрока в 2014 году.

    «Кардифф» в настоящее время отказался от каких-либо комментариев относительно данной ситуации.

    Источник: BBC

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