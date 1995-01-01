Гвардиола: «Когда ты отстаешь, ты думаешь о том, что происходит с людьми перед тобой. И забываешь, что должен делать сам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне встречи 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» заявил, что нужно действовать так как должно, а не ждать ошибок других.

«Клопп назвал «Сити» лучшей командой в мире? Я не знаю, верит ли он в это. Я почти уверен, когда говорю, что это так. Я не знаю, сказал ли он об этом просто, чтобы проявить к нам доброту, учитывая происходящего в этом сезоне.

То, что вы должны сделать, – это контролировать себя. Я много раз отставал в своей карьере. И в этой ситуации есть проблема: ты просто думаешь о том, что происходит с людьми перед тобой, и забываешь, что должен делать ты сам.

Это огромная ошибка. Как только это произойдет, вы не сможете достать их. Это будет невозможно. В четверг у нас есть возможность заработать три очка и не позволить это сделать «Ливерпулю».

Но после, если вы думаете «они должны проиграть в этом матче», а вы выходите против любой команды и не выполняете свою работу, то вы закончили», – сказал Гвардиола.