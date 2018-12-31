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    «Ювентус» интересуется Мбаппе

    «Ювентус» заинтересован в покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Парижане испытывают проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей, поэтому могут быть вынуждены продать одного из своих ведущих футболистов.

    Предполагается, что французский клуб может попросить за 20-летнего игрока 200 миллионов евро. Таким образом, для финансирования трансфера Мбаппе «Ювентусу» придется продать Пауло Дибалу. Сама же сделка оценивается, как маловероятная.

    • В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 16 мячей и 10 голевых передач.
    • Контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Санёк 17 31 минуту назад

      Тогда Модрича тоже надо брать,или Давида

      0
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    • ...
      Рейтинг: +296

      Dizayner 48 минут назад

      нафига? куда его ставить?

      0
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      Рейтинг: +2764

      84aivengo 1 час назад

      кто только им не интересуется

      0
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