«Ювентус» интересуется Мбаппе

Тогда Модрича тоже надо брать,или Давида
«Ювентус» заинтересован в покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Парижане испытывают проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей, поэтому могут быть вынуждены продать одного из своих ведущих футболистов.
Предполагается, что французский клуб может попросить за 20-летнего игрока 200 миллионов евро. Таким образом, для финансирования трансфера Мбаппе «Ювентусу» придется продать Пауло Дибалу. Сама же сделка оценивается, как маловероятная.
- В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 16 мячей и 10 голевых передач.
- Контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года.