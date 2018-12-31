«Ювентус» интересуется Мбаппе

«Ювентус» заинтересован в покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Парижане испытывают проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей, поэтому могут быть вынуждены продать одного из своих ведущих футболистов.

Предполагается, что французский клуб может попросить за 20-летнего игрока 200 миллионов евро. Таким образом, для финансирования трансфера Мбаппе «Ювентусу» придется продать Пауло Дибалу. Сама же сделка оценивается, как маловероятная.