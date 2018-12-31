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    «Ты навсегда в моем сердце. Спасибо, что ты есть у меня». Семак признался в любви своей жене в инстаграме

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал пост в инстаграме, посвященный своей жене Анне.

    «Любовь всей моей жизни...

    Хотелось бы немного рассказать о самом важном, что происходит в нашей жизни – о любви. С возрастом начинаешь лучше понимать, что тебе нужно и какую цену ты готов заплатить за счастье. Путь очень сложный и тернистый. Дорога к понимаю себя, других не может быть простой. Идеальных людей не существует, каждый допускает ошибки.

    Ошибка – это падение, после которого ты должен осознать, зачем тебе она дана, вставать и идти дальше. Самое важное – никогда не сдаваться. Не нужно никого идеализировать, надо принимать людей такими, какие они есть. Смотреть внутрь себя, искать причины ссор и размолвок, которые иногда случаются.

    Я благодарен судьбе за то, что встретил мою прекрасную супругу Анну. Полюбил всем сердцем и душой. Ощущаю невероятную привязанность и благодарность за наших прекрасных детей. За моменты счастья, которые испытываем вместе. Спустя многие годы жизни понимать, что ни дня, ни часа, ни минуты не могу жить без Анны.

    Ты навсегда в моем сердце. Спасибо, что ты есть у меня», – написал Семак.

    • Сергей и Анна Семак поженились осенью 2008 года. У пары трое общих детей – Варвара, Савва и Илария. В 2016 году они удочерили девочку-инвалида Татьяну.
    • У Сергея есть сын Илья от первого брака. У Анны – сыновья Семен и Иван и дочь Майя от предыдущих двух браков.

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +8676

      Garrincha58 25 минут назад

      для чего всё это выставлять на весь мир

      0
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      Рейтинг: +1798

      семёнычев 34 минуты назад

      А я вот не успел написать так жене...
      Теперь поздно... Только молюсь и то не уверен, что слышит...

      0
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      Рейтинг: +352

      Владимирыч 55 минут назад

      Прочитал и заплакал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1651

      Агасфер 1 час назад

      Видимо, в глаза такое стесняется ей сказать.Сразу вспоминается фильм Анджея Вайды "Всё напродажу".

      0
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      Рейтинг: +10143

      DVOK68 1 час назад

      Это личное.

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      ...
      Рейтинг: +1651

      Агасфер > DVOK68 1 час назад

      "По секрету всему свету"-это уже не личное.

      1
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      Рейтинг: +10143

      DVOK68 > Агасфер 41 минуту назад

      Разумеется.
      Поэтому неуместно выносить на люди своё личное.

      0
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      Рейтинг: +2098

      Добрый Бобер 2 часа назад

      "У пары четверо трое общих детей" - это как, "Бомбардир"?

      0
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      Рейтинг: +4171

      KLIM777 > Добрый Бобер 1 час назад

      Сергей и Анна Семак поженились осенью 2008 года. У пары трое общих детей – Варвара, Савва и Илария. В 2016 году они удочерили девочку-инвалида Татьяну.
      У Сергея есть сын Илья от первого брака. У Анны – сыновья Семен и Иван и дочь Майя от предыдущих двух браков.

      0
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