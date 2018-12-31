«Ты навсегда в моем сердце. Спасибо, что ты есть у меня». Семак признался в любви своей жене в инстаграме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал пост в инстаграме, посвященный своей жене Анне.

«Любовь всей моей жизни...

Хотелось бы немного рассказать о самом важном, что происходит в нашей жизни – о любви. С возрастом начинаешь лучше понимать, что тебе нужно и какую цену ты готов заплатить за счастье. Путь очень сложный и тернистый. Дорога к понимаю себя, других не может быть простой. Идеальных людей не существует, каждый допускает ошибки.

Ошибка – это падение, после которого ты должен осознать, зачем тебе она дана, вставать и идти дальше. Самое важное – никогда не сдаваться. Не нужно никого идеализировать, надо принимать людей такими, какие они есть. Смотреть внутрь себя, искать причины ссор и размолвок, которые иногда случаются.

Я благодарен судьбе за то, что встретил мою прекрасную супругу Анну. Полюбил всем сердцем и душой. Ощущаю невероятную привязанность и благодарность за наших прекрасных детей. За моменты счастья, которые испытываем вместе. Спустя многие годы жизни понимать, что ни дня, ни часа, ни минуты не могу жить без Анны.

Ты навсегда в моем сердце. Спасибо, что ты есть у меня», – написал Семак.