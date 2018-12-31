Алланазаров: «Ясность с переходом Гулиева в «Спартак» наступит в течение двух-трех дней»

Вопрос с переходом полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева должен решиться в ближайшие дни. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров.

«Сегодня некоторые порталы поспешили написать о том, что Гулиев отказал «Спартаку». Это фейк. Ростовские сумасшедшие СМИ ещe не отошли от шампанского с раками и выдали инфу со страницы болельщиков за официальную.

Переговоры по Гулиеву продолжаются и могут завершится чем угодно. Думаю, все станет окончательно ясно в течение двух-трех дней», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».