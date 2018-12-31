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    Алланазаров: «Ясность с переходом Гулиева в «Спартак» наступит в течение двух-трех дней»

    Вопрос с переходом полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева должен решиться в ближайшие дни. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров.

    «Сегодня некоторые порталы поспешили написать о том, что Гулиев отказал «Спартаку». Это фейк. Ростовские сумасшедшие СМИ ещe не отошли от шампанского с раками и выдали инфу со страницы болельщиков за официальную.

    Переговоры по Гулиеву продолжаются и могут завершится чем угодно. Думаю, все станет окончательно ясно в течение двух-трех дней», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».

    • 22-летний футболист перешел в ростовский клуб из «Спартака» летом прошлого года за 500 тысяч евро.
    • Ранее сообщалось, что обратный трансфер Гулиева обойдется красно-белым примерно в 1 миллион евро.
    • В этом сезоне российский хавбек провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать?»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1612

      shurik45 24 минуты назад

      Это что за бизнес такой ?Сначала продали ,а потом снова купили ,но дороже. Что курят селекционеры и спортивный директор фк Спартак?)

      0
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      Рейтинг: +96

      латунный сепаратист 43 минуты назад

      хрюшки сосите член

      0
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      Рейтинг: +134

      dik_fransis 1 час назад

      вот журналюга тупой ведь это надо сказануть шампанское с раками-может это он шампанское сракой употребляет???

      0
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      Рейтинг: +1651

      Агасфер 1 час назад

      "...ростовские сумасшедшие СМИ..."Это,блин,дискриминация по территориальному признаку.Как бы этот "рупор "Спартака" обозвать,учитывая его чрезвычайно московскую фамилию??? А-"понаехали там"!!!

      2
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      Рейтинг: +2533

      ivany4 1 час назад

      Интересно, сумеет ли Спартак через год его продать за эти деньги?))

      0
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      Рейтинг: -2637

      gosproektikabinet 1 час назад

      жаль ростов опять всех раздает, пропуская вперед эфси7-0

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      Рейтинг: +38

      Мудакам 2 часа назад

      надо надеяться!

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      Рейтинг: +300

      Красный май 2 часа назад

      Селекционная политика Спартака во всей красе. Год новый, а грабли старые.

      2
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      Рейтинг: +334

      JTherry 2 часа назад

      Ростовские сумасшедшие СМИ ещe не отошли от шампанского с раками...
      ...от шампанского с раками? на вкус сумасшедшего))) похоже, Гулиев перейдет в Спартак, пока в Ростове послевкусие от раков...

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