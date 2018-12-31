Алланазаров: «Ясность с переходом Гулиева в «Спартак» наступит в течение двух-трех дней»

Это что за бизнес такой ?Сначала продали ,а потом снова купили ,но дороже. Что курят селекционеры и спортивный директор фк Спартак?)
Вопрос с переходом полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева должен решиться в ближайшие дни. Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров.
«Сегодня некоторые порталы поспешили написать о том, что Гулиев отказал «Спартаку». Это фейк. Ростовские сумасшедшие СМИ ещe не отошли от шампанского с раками и выдали инфу со страницы болельщиков за официальную.
Переговоры по Гулиеву продолжаются и могут завершится чем угодно. Думаю, все станет окончательно ясно в течение двух-трех дней», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале «А там не надо было забивать?».
- 22-летний футболист перешел в ростовский клуб из «Спартака» летом прошлого года за 500 тысяч евро.
- Ранее сообщалось, что обратный трансфер Гулиева обойдется красно-белым примерно в 1 миллион евро.
- В этом сезоне российский хавбек провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи.