Хамес летом может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса».
По информации Football Italia, футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешем находится в Дубае. В ближайшие дни там пройдут переговоры между сторонами.
- Родригес выступает за «Баварию» на правах аренды. Игрок принадлежит «Реалу».
- В этом сезоне 27-летний колумбиец провел в Бундеслиге шесть матчей и забил три гола.
- За «Ювентус» выступают два клиента Мендеша – Криштиану Роналду и Жоао Канселу.