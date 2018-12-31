Хамес летом может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса».

По информации Football Italia, футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешем находится в Дубае. В ближайшие дни там пройдут переговоры между сторонами.