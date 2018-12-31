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    Хамес летом может перейти в «Ювентус»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ювентуса».

    По информации Football Italia, футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешем находится в Дубае. В ближайшие дни там пройдут переговоры между сторонами.

    • Родригес выступает за «Баварию» на правах аренды. Игрок принадлежит «Реалу».
    • В этом сезоне 27-летний колумбиец провел в Бундеслиге шесть матчей и забил три гола.
    • За «Ювентус» выступают два клиента Мендеша – Криштиану Роналду и Жоао Канселу.

    Источник: Football Italia

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