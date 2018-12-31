«Зенит» хочет купить полузащитника «Сампдории» Прата. Сумма возможного трансфера – 16 миллионов

Полузащитник «Сампдории» Деннис Прат может стать игроком «Зенита». По информации ФАН, петербургский клуб готов заплатить за 24-летнего бельгийца 16 миллионов евро.

Итальянская команда хочет получить за трансфер не менее 20 миллионов. Переход будет вероятен в случае ухода из «Зенита» Леандро Паредеса.