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    «Зенит» хочет купить полузащитника «Сампдории» Прата. Сумма возможного трансфера – 16 миллионов

    Полузащитник «Сампдории» Деннис Прат может стать игроком «Зенита». По информации ФАН, петербургский клуб готов заплатить за 24-летнего бельгийца 16 миллионов евро.

    Итальянская команда хочет получить за трансфер не менее 20 миллионов. Переход будет вероятен в случае ухода из «Зенита» Леандро Паредеса.

    • Контракт Прата с «Сампдорией» рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в Серии А 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1037

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 минут назад

      Лучше бы проверили свои газовые сети на надёжность.

      1
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      Рейтинг: +8675

      Garrincha58 2 часа назад

      утка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      МЯСНОЙ Я 2 часа назад

      опять баклажаны накупят хлама разного типа паредас и забатотный с молло и гойло(( АХАХАХ

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      Рейтинг: +8675

      Garrincha58 > МЯСНОЙ Я 2 часа назад

      сегодня 3 января холодец уже протух

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      Рейтинг: +332

      Гиви Эрудитошвили 2 часа назад

      Активность "Зенита" на трансферном рынке ограничена проблемами по ФФП. Не продав своих игроков, они не могут купить новых на проблемные позиции. Да и покупая, оговаривают раздел суммы покупки на три транша, что не всех устраивает.

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      Рейтинг: +517

      zritelx > Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      Мне кажется , с учетом спонсорства Газпрома в Европейский футбол указанные Вами правила они обойдут.

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      Рейтинг: +1645

      Агасфер 2 часа назад

      Не верю,это спартаковский ценник! Зенитовский должен быть побольше.

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