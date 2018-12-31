Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей 2018 года по версии L'Equipe

Заслуженная оценка вратаря сборной России и ЦСКА И.Акинфеева.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев включен в список десяти лучших вратарей 2018 года по версии французского журнала L’Equipe.
Кроме 32-летнего россиянина в топ-10 вратарей попали: Алиссон («Ливерпуль, сборная Бразилии), Джанлуиджи Буффон («ПСЖ»), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Кепа Аррисабалага («Челси»), Уго Льорис («Тоттенхэм», сборная Франции), Кейлор Навас («Реал», сборная Коста Рики), Ян Облак («Атлетико», сборная Словении), Джордан Пикфорд («Эвертон», сборная Англии), Марк-Андре тер Стеген («Барселона», сборная Германии).
- В 2018 году Акинфеев в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
- 1 октября Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде.