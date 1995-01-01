Виллиан получил травму в матче с «Саутгемптоном»

«Челси» в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграл на своем поле вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

Полузащитник лондонской команды Виллиан получил травму в этой встрече. Бразилец был заменен на 37-й минуте, вместе него на поле появился Рубен Лофтус-Чик.

В ближайшее время Виллиан пройдет медицинское обследование, которое определит характер травмы.