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    Виллиан получил травму в матче с «Саутгемптоном»

    «Челси» в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграл на своем поле вничью с «Саутгемптоном» (0:0).

    Полузащитник лондонской команды Виллиан получил травму в этой встрече. Бразилец был заменен на 37-й минуте, вместе него на поле появился Рубен Лофтус-Чик.

    В ближайшее время Виллиан пройдет медицинское обследование, которое определит характер травмы.

    • В этом сезоне Виллиан провел 20 матчей в АПЛ, забив два гола и сделав четыре результативные передачи.
    • «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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