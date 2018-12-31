Олимпийский комитет России взял интервью у российских тренеров по разным видам спорта. Одним из героев материала стал Юрий Семин, «Бомбардир» публикует ответы главного тренера «Локомотива».

– Что вы не готовы простить людям в обычной жизни и что – вашим подопечным?

– В обоих случаях – обман, который в жизни другого человека может сыграть негативную роль. Игрокам же не готов простить ситуации, когда для них личные интересы становятся важнее командных. Могу ли я поменять свое мнение? Да, но точно не в случае обмана. Если человек обманул один раз, то обязательно обманет и еще раз.

– Готовы ли вы как тренер и чисто по-человечески признавать свои ошибки?

– Готов и позже объясняю свое ошибочное решение, но чаще всего только внутри команды или конкретному игроку.

– Чем можно пожертвовать ради достижения результата?

– Временем и пребыванием в постоянном напряжении.

– Что стоит ценить в жизни больше всего?

– Встречи с позитивными людьми, которые дарят другим радость и уверенность. Для меня это очень ценно.

– Если бы вы могли сделать так, чтобы в вашей жизни больше не было вызовов и препятствий, согласились бы?

– Нет, мне это не понравилось бы. Я должен напрягать свой мозг и обязательно готовиться к какому-либо событию, требующему от меня напряжения. И чем оно важнее, тем сильнее я мобилизуюсь.