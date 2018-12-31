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    Семин – о признании своих ошибок, обмане и вызовах 

    Олимпийский комитет России взял интервью у российских тренеров по разным видам спорта. Одним из героев материала стал Юрий Семин, «Бомбардир» публикует ответы главного тренера «Локомотива».

    – Что вы не готовы простить людям в обычной жизни и что – вашим подопечным?

    – В обоих случаях – обман, который в жизни другого человека может сыграть негативную роль. Игрокам же не готов простить ситуации, когда для них личные интересы становятся важнее командных. Могу ли я поменять свое мнение? Да, но точно не в случае обмана. Если человек обманул один раз, то обязательно обманет и еще раз.

    – Готовы ли вы как тренер и чисто по-человечески признавать свои ошибки?

    – Готов и позже объясняю свое ошибочное решение, но чаще всего только внутри команды или конкретному игроку.

    – Чем можно пожертвовать ради достижения результата?

    – Временем и пребыванием в постоянном напряжении.

    – Что стоит ценить в жизни больше всего?

    – Встречи с позитивными людьми, которые дарят другим радость и уверенность. Для меня это очень ценно.

    – Если бы вы могли сделать так, чтобы в вашей жизни больше не было вызовов и препятствий, согласились бы?

    – Нет, мне это не понравилось бы. Я должен напрягать свой мозг и обязательно готовиться к какому-либо событию, требующему от меня напряжения. И чем оно важнее, тем сильнее я мобилизуюсь.

    Источник: Официальный сайт Олимпийского комитета России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4897

      parevg 24 минуты назад

      Палыч как всегда объективен, спокоен и рассудителен. Я думаю лучший в РПЛ, разве что Тарханов еще и Бердыев...

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      Рейтинг: +743

      Бухбух 33 минуты назад

      Главная ошибка Палыча - имея таких сильных напов, по российским меркам, играть в основе только с одним - это трусость.

      0
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      Рейтинг: +10990

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Палыч верен себе! """"""""""

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