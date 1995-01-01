Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Об игре «Сити»

Они могли потерять очки, но если вы посмотрите на их игру, на то, сколько голов они забивают, то увидите, что есть причины, почему наш тренер назвал их одной из лучших команд в мире.

О лидерстве в АПЛ

Мы не могли ожидать большего, это прекрасное чувство. Мы должны наслаждаться каждой игрой и сосредоточиться на самих себе. Надеюсь, через пять месяцев мы останемся на этой же позиции.

О сезоне без поражений в АПЛ

Всегда есть рекорды, которые можно побить. Все возможно, если верить и трудиться. Конечно, нужна еще удача, но почему нет? Это испытание для нас, для каждого игрока.

Возможно ли это? Увидим в конце сезона.