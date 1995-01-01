Вот кто-кто,а Ловрен с его косяками последний в команде,кто может говорить о сезоне без поражений.Последний пример-именно корявый пас Деяна привел к голу в ворота "Ливерпуля" от "Арсенала".
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Об игре «Сити»
Они могли потерять очки, но если вы посмотрите на их игру, на то, сколько голов они забивают, то увидите, что есть причины, почему наш тренер назвал их одной из лучших команд в мире.
О лидерстве в АПЛ
Мы не могли ожидать большего, это прекрасное чувство. Мы должны наслаждаться каждой игрой и сосредоточиться на самих себе. Надеюсь, через пять месяцев мы останемся на этой же позиции.
О сезоне без поражений в АПЛ
Всегда есть рекорды, которые можно побить. Все возможно, если верить и трудиться. Конечно, нужна еще удача, но почему нет? Это испытание для нас, для каждого игрока.
Возможно ли это? Увидим в конце сезона.
- Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 3 января.
- «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 54 очками.
- Команда Юргена Клоппа ни разу не проиграла в текущем сезоне Премьер-лиги.
- «Сити» с 47 очками идет третьим.