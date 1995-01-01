А можно было эти две "незаурядные новости" объединить в одну, под названием:"кукушка хвалит петуха, ну и т.д."?
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».
«Ливерпуль» сейчас – лучшая команда Европы. Для нас это хорошее испытание.
Прежние результаты? Я не могу представить, что то, что произошло в прошлом, произойдет в будущем. У меня есть ощущение, что любой может победить нас, но в то же время у меня есть ощущение, что мы можем победить любого», – сказал Гвардиола.
- Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 3 января.
- «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 54 очками.
- «Манчестер Сити» с 47 очками идет третьим.