Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сейчас – лучшая команда Европы. Для нас это хорошее испытание.

Прежние результаты? Я не могу представить, что то, что произошло в прошлом, произойдет в будущем. У меня есть ощущение, что любой может победить нас, но в то же время у меня есть ощущение, что мы можем победить любого», – сказал Гвардиола.