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    Клопп: «Для меня «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» назвал завтрашнего соперника лучшей командой в мире.

    «Это обычная игра против «Манчестер Сити». Очень трудная задача. Это по-настоящему сильная команда с выдающимся тренером. Мы должны быть смелыми и полными желания, как и во всех остальных матчах. Для меня «Сити» – лучшая команда в мире. Так я считаю. Изменяются очки, но не подготовка.

    Гвардиола сказал, что мы тоже очень хорошая команда. Сказал бы я, что «Манчестер Сити» лучшая команда в мире, если бы меня никто не спросил? Нет. Это все разговоры. Большая часть футбольного мира говорит до того, как состоится матч», – сказал Клопп.

    • Встреча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 3 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • Красные возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая «Сити» на семь очков.

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +158

      Vistavas 21 минуту назад

      Да ладно тебе "Клопик", диферамбы попоешь после победы над "Горожанами"... А пока иди готовься ) Сити может и натянуть Ливер...

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      Рейтинг: +10119

      DVOK68 30 минут назад

      Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против «Ливерпуля».

      «Ливерпуль» сейчас – лучшая команда Европы. Для нас это хорошее испытание.
      Смеяться устанешь от традиционных взаимных расшаркиваний...)

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