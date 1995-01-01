Клопп: «Для меня «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» назвал завтрашнего соперника лучшей командой в мире.

«Это обычная игра против «Манчестер Сити». Очень трудная задача. Это по-настоящему сильная команда с выдающимся тренером. Мы должны быть смелыми и полными желания, как и во всех остальных матчах. Для меня «Сити» – лучшая команда в мире. Так я считаю. Изменяются очки, но не подготовка.

Гвардиола сказал, что мы тоже очень хорошая команда. Сказал бы я, что «Манчестер Сити» лучшая команда в мире, если бы меня никто не спросил? Нет. Это все разговоры. Большая часть футбольного мира говорит до того, как состоится матч», – сказал Клопп.