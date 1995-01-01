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    Гвардиола: «У нас есть хорошая возможность сократить отставание от «Ливерпуля»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассматривает матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» как хорошую возможность сократить отставание от мерсисайдцев.

    Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, опережая «Сити» на семь очков. Игра состоится в четверг, 3 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Реальность ясна – мы отстаем на семь очков. Это второй круг, и я чувствую, что у нас есть большая возможность сократить разрыв.

    Люди спрашивают, что мы будем делать, если проиграем. Но мы постараемся выиграть игру, быть там и иметь шанс побороться за победу в АПЛ.

    Если вы расслабитесь в матче против «Ливерпуля», это будет ошибкой. Вы должны быть агрессивными. Каждый должен взять на себя ответственность и быть собой. Это то, что вы должны сделать.

    Это хороший вызов для нас. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч. Мы собираемся попробовать», – сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +44738

      zigbert 1 час назад

      Сделать это будет неимоверно трудно но это обстоятельство будет заставлять Ман Сити идти вперед к победе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      zatonn 1 час назад

      Это тот самый Гвардиола, который давеча говорил, что не знает, как справиться с Ливерпулем?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10987

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вперёд за лидером!

      1
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