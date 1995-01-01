Гвардиола: «У нас есть хорошая возможность сократить отставание от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассматривает матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» как хорошую возможность сократить отставание от мерсисайдцев.

Команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, опережая «Сити» на семь очков. Игра состоится в четверг, 3 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Реальность ясна – мы отстаем на семь очков. Это второй круг, и я чувствую, что у нас есть большая возможность сократить разрыв.

Люди спрашивают, что мы будем делать, если проиграем. Но мы постараемся выиграть игру, быть там и иметь шанс побороться за победу в АПЛ.

Если вы расслабитесь в матче против «Ливерпуля», это будет ошибкой. Вы должны быть агрессивными. Каждый должен взять на себя ответственность и быть собой. Это то, что вы должны сделать.

Это хороший вызов для нас. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч. Мы собираемся попробовать», – сказал Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.