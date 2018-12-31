Роналду: «Обвинения в изнасиловании отвратительны и болезненны для моей семьи. Но моя совесть чиста»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что обвинения его в изнасиловании приносят боль его семье.

Прошлой осенью появилась информация, что на отдыхе в Лас-Вегасе в 2009 году португалец совершил насильственный половой акт с местной студенткой Кэтрин Майоргой, о чем она сама рассказала СМИ. Утверждалось, что футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

«Обвинения в изнасиловании отвратительны и болезненны для моей семьи. Но моя совесть чиста и я сохраняю спокойствие.

Скоро правда станет известна», – сказал Роналду.