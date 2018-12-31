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    Роналду: «Обвинения в изнасиловании отвратительны и болезненны для моей семьи. Но моя совесть чиста»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что обвинения его в изнасиловании приносят боль его семье.

    Прошлой осенью появилась информация, что на отдыхе в Лас-Вегасе в 2009 году португалец совершил насильственный половой акт с местной студенткой Кэтрин Майоргой, о чем она сама рассказала СМИ. Утверждалось, что футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

    «Обвинения в изнасиловании отвратительны и болезненны для моей семьи. Но моя совесть чиста и я сохраняю спокойствие.

    Скоро правда станет известна», – сказал Роналду.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +306

      sergey610 5 минут назад

      Однако.

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      Рейтинг: +157

      Vistavas 14 минут назад

      Странно, либо у шкуры деньги кончились. Либо такого вообще не было ))) Очередная "Шурыгина" наверное )

      0
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      Рейтинг: +11

      Звезда запаса 18 минут назад

      Криштиану - верим! А если серьезно, то, кто угодно, только не он. Роналду - суперпрофессионал высшей категории.

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