Жоржиньо рассказал, что выбрал «Челси» по рекомендации матери

Полузащитник «Челси» Жоржиньо признался, что летом 2018 года последовал совету матери при выборе клуба.

Кроме лондонцев, футболиста у «Наполи» хотел приобрести «Манчестер Сити», но итальянец предпочел перейти в «Челси».

«Многие вещи случились, в конце концов, все сводится к вашим личным предпочтениям. Я очень доволен своим выбором, поэтому сейчас играю в «Челси».

Мама оказала большое влияние на мой выбор лондонского клуба. Я много общаюсь с ней, и по этому поводу тоже. Она всегда поддерживала мой выбор», – сказал Жоржиньо.