Пулишич – о переходе в «Челси»: «Большая честь, когда тебя подписывает такой легендарный клуб»

Если получится в Англии ,то можно замахнуться на более титулованный клуб.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич выразил радость от перехода в «Челси».
«Летом я переезжаю в «Челси» и в новый турнир – английскую Премьер-лигу.
Для меня большая честь быть подписанным таким легендарным клубом, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эту команду игроков мирового класса», – сказал Пулишич.
- Сегодня «Боруссия» объявила о трансфере американца в «Челси» за 64 миллиона евро.
- До конца этого сезона 20-летний футболист будет выступать за дортмундцев на правах аренды.
- В текущей кампании Пулишич провел 18 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.