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    Пулишич – о переходе в «Челси»: «Большая честь, когда тебя подписывает такой легендарный клуб»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич выразил радость от перехода в «Челси».

    «Летом я переезжаю в «Челси» и в новый турнир – английскую Премьер-лигу.

    Для меня большая честь быть подписанным таким легендарным клубом, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эту команду игроков мирового класса», – сказал Пулишич.

    • Сегодня «Боруссия» объявила о трансфере американца в «Челси» за 64 миллиона евро.
    • До конца этого сезона 20-летний футболист будет выступать за дортмундцев на правах аренды.
    • В текущей кампании Пулишич провел 18 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +44684

      zigbert 38 минут назад

      Если получится в Англии ,то можно замахнуться на более титулованный клуб.

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      Рейтинг: +157

      Nimnul 1 час назад

      С каких это пор "Челси" стал легендарным? Они до прихода Абрамовича были обычными середняками,по моему всего раз выигравшими чемпионат Англии. Может и МС легендарный? Легендарных в Англии немного,это "Ливерпуль",МЮ,"Арсенал",но не "Челси"

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      Рейтинг: +1670

      Viper for CSKA 1 час назад

      Боруссия ничем не менее легендарный конечно, но ход наверное правильный. В Бундеслиге уже пару лет высокий уровень показывает, всем всё доказал в Германии. Логично сменить чемпионат, добиться успеха в Англии. Через пару лет можно в Реал или Барсу, к примеру.

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