Пулишич – о переходе в «Челси»: «Большая честь, когда тебя подписывает такой легендарный клуб»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич выразил радость от перехода в «Челси».

«Летом я переезжаю в «Челси» и в новый турнир – английскую Премьер-лигу.

Для меня большая честь быть подписанным таким легендарным клубом, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эту команду игроков мирового класса», – сказал Пулишич.