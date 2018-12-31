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    Роналду: «2018 год – лучший в моей карьере»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает минувший год лучшим в своей карьере.

    «2018 год был лучшим годом в моей карьере. В чемпионате Италии защитники опекают меня так же, как и в Примере. Но в Серии А меньше пространства, так как у всех команд прекрасная оборона.

    «Ювентус» мечтает о победе в Лиге чемпионов, но нам не нужно делать это навязчивой идеей.

    Все в Турине фантастически приветствовали меня. Все мы чувствует себя очень хорошо. Не имею понятия, когда завершится моя карьера, но я в порядке и хочу продолжать выступать еще в течение многих лет», – сказал Роналду.

    • Португалец перешел в туринский клуб из «Реала» в июле 2018 года.
    • В текущем сезоне он провел за «Ювентус» 24 встречи, записав в свой актив 15 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Record

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